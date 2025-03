Oasport.it - Sport in tv oggi (giovedì 13 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi su Oasport.it

13ci sarà tantoda seguire in tv ed in: inil tennis con i tornei ATP e WTA di Indian Wells, il basket con l’Eurolega, gliinvernali con la Coppa del Mondo di sci alpino, il calcio con Europa League e Conference League, e tanto altro ancora.Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al meseE’ stato riscritto ildella Coppa del Mondo femminile 2024-2025 di sci alpino: per le donne l’appuntamento a La Thuile (Italia), a seguito delle cancellazioni della discesa e dei due giorni di prove cronometrate, inizierà alle ore 11.00, quando si disputerà il superG inizialmente previsto per sabato 15.La cancellazione della discesa di La Thuile ha portato Federica Brignone ad un passo dalla conquista della Coppa del Mondo generale di sci alpino 2024-2025: l’azzurra vanta 322 punti di margine sull’elvetica Lara Gut-Behrami, quando mancano soltanto 6 gare alla conclusione della stagione.