Sport in tv giovedì 13 marzo | programma e orari di tutti gli eventi

Leggi su Sportface.it

La giornata di oggi,13, sarà ricca diivi. Ritorno di ottavi di finale di Europa e Conference League. La Roma si gioca tutto in casa dell’Athletic. Si gioca alle 18.45 al San Mames con i giallorossi che cercheranno di difendere il successo per 2-1 dell’Olimpico. Spagnoli che daranno il 100% per accedere ai quarti di finale e proseguire il cammino verso la finale in casa. La Lazio gioca in casa contro il Viktoria Plzen. Fischio d’inizio alle 18.45 con i biancocelesti chiamati a difendere il 2-1 arrivato in trasferta settimana scorsa.In serata sono in campo Manchester United-Real Sociedad (21.00), Tottenham-AZ Alkmaar (21.00), Rangers-Fenerbahce (21.00) e Lione-Steaua Bucarest (21.00). Coppa del Mondo di sci alpino protagonista a La Thuile. I problemi di visibilità hanno costretto l’organizzazione a rinviare la discesa.