Superguidatv.it - Splendida Cornice con Geppi Cucciari, ospiti e anticipazioni della puntata di giovedì 13 marzo 2025

“, il people show condotto datorna in prima serata su Rai3 con una nuova. Ecco tutte lee gliprotagonisti dell’appuntamento di stasera,13di stasera13Stasera,13, dalle ore 21.20 va in onda ““. Il programma di Rai Cultura condotto dache mescola satira, cultura, attualità e intrattenimento torna con nuova. Ma passiamo agliprotagonistidi stasera: dal regista Gabriele Muccino che è tornato nelle sale cinematografiche con il film “Fino alla fine” all’attrice e conduttrice Veronica Pivetti impegnata in teatro con “L’inferiorità mentaledonna”.E ancora: Daria Bignardi, voce del nuovo podcast letterario “Parlarne tra amici”, e Sabrina Ferilli protagonista del film “La Città Proibita” di Gabriele Mainetti.