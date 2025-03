Nerdpool.it - Spider-Man 4: 5 personaggi che potrebbe interpretare Sadie Sink

Leggi su Nerdpool.it

L’universo cinematografico di-Man si prepara ad accogliere una nuova, talentuosa attrice., nota per i suoi ruoli in Stranger Things e Fear Street, è stata ufficialmente annunciata nel cast di-Man 4, accanto a Tom Holland. Tuttavia, il ruolo che interpreterà è ancora avvolto nel mistero.Con l’uscita del film prevista per il 2026, le teorie sulo distanno già invadendo il web. Ma chi? Ecco cinque ipotesi basate sulla storia dei fumetti Marvel.1. Jean GreyDa tempo, i fan sognanocome Jean Grey, soprattutto se l’MCU decidesse di introdurre gli X-Men con un cast giovane. La tempistica dell’annuncio coincide con diversi rumor che la vedevano già associata alo, ma resta un dubbio fondamentale:Perché Jean Grey dovrebbe apparire in un film di-Man?Non sarebbe strano vedere il film includere uno al di fuori del mondo di Peter Parker, ma introdurre una mutante così iconica in questo modosembrare forzato.