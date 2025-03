Lanazione.it - Speronano i carabinieri nella fuga. Già liberi i quattro arrestati. Uno era precipitato nella diga

di Claudio Roselli SANSEPOLCRO Sono stati scarcerati, ieri mattina, istranieri sulla trentina che si erano resi autori lunedì del furto della Citroen C3 a Reggello con finale di giornata fra Monterchi, Sansepolcro e Pieve Santo Stefano. L’udienza di convalida per direttissima si è tenuta al tribunale di Arezzo con pm la dottoressa Maria Veronica Laurenzi, che aveva chiesto la custodia cautelare dietro le sbarre per tutti ee giudice Michele Nisticò. I legali deiimputati – gli avvocati Domenico Nucci, Edoardo Stoppa, Mauro Messeri e Fiorella Bennati – hanno chiesto il termine a difesa, per cui il processo si terrà mercoledì 2 aprile. Nel provvedimento di scarcerazione per i componenti del gruppo, vi sono tuttavia dei distinguo: il rumeno che era al volante dell’utilitaria sconterà i domiciliari, gli altri due connazionali sono in attesa di giudizio, mentre per il marocchino caduto dal ponte della superstrada e ricoverato alle Scotte di Siena per le fratture riportate nel volo di circa 30 metri (attutito provvidenzialmente dall’acqua delladi Montedoglio) scatterà il divieto di dimora in provincia di Arezzo, essendo gravato da precedenti penali.