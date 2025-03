Specializzazione sostegno INDIRE, quando ci si iscrive? Si punta a partire già da aprile per “gli esteri”, per i “triennalisti” intreccio con TFA sostegno. COSA SAPPIAMO

Leggi su Orizzontescuola.it

Al vaglio due decreti per la(ma i corsi potranno essere avviati anche autonomamente dalle Università o in convenzione con). La data di partenza esatta è ancora da definire, ma si parla di un avvio differenziato per le due tipologie di corsi. Obiettivo: per metà o fine2025 al via corsi per abilitati estero, poi per quanti hanno i tre anni di servizio nel grado di scuola richiesto.manca. L'articoloci si? Sigià daper “gli”, per i “con TFA