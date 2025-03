Liberoquotidiano.it - Sparò e uccise un ladro, clamoroso a Roma: per la guardia giurata finisce malissimo

I carabinieri hanno arrestato Antonio Micarelli, il vigilante di 56 anni che ha ucciso il 6 febbraio, con un colpo di pistola, Antonio Ciurciumel, ilromeno di 24 anni, sorpreso a rubare a casa della vicina in via Cassia, a. L'accusa, nei confronti di Micarelli, è quella di omicidio volontario. Decisive, secondo quanto si apprende, sono state le immagini di videosorveglianza del posto. Stando alle ricostruzioni di carabinieri e pm di, nella serata di giovedì 6 febbraio, Micarelli avrebbe esploso dei colpi di pistola quando non era più necessario difendersi, ossia avrebbe fatto fuoco mentre i malviventi stavano scappando. Il caricatore dell'arma in quei frangenti è stato nei fatti scaricato. Almeno dieci i proiettili che sarebbero stati esplosi. Fondamentali per la ricostruzione della dinamica sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona che hanno incastrato Micarelli.