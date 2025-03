Ilrestodelcarlino.it - Spari in via Audinot. Presi i due aggressori. Volevano rubare la droga alla vittima

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Avrebbero voluto rapinarlo dellache aveva con sé. Ma la situazione è degenerata, con due colpi di pistola esplosi e il giovane pusher in ospedale, in prognosi riservata. La Squadra mobile ha ricostruito così la nottata del 9 giugno scorso, quando la tranquilla via, in un attimo, si è trasformata in un far west, arrivando a identificare gli autori di quel tentato omicidio, che sono stati arrestati martedì mattina, in esecuzione dell’ordinanza di misura cautelare in carcere richiesta dal pm Luca Venturi e firmata dal gip Salvatore Romito.Dozza sono finiti un ventinovenne residente a Modena e un trentunenne romeno domiciliato a Bentivoglio. Una violenza, quella usata dai due indagati, spropositata rispetto al loro proposito criminale. I due, stando a quanto accertato in questi mesi d’indagine dpolizia, erano entrati in contatto con la, un ventenne di origine marocchina, su canali Telegram dedicati proprio allo spaccio, dandosi appuntamento per acquistare dello stupefacente.