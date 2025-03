Liberoquotidiano.it - "Sparate a Salvini": l'orrore dell'assistente di Ilaria Salis, la sinistra resta muta | Guarda

Rieccolo. Non bastava l'esplosione di gioia davanti ai manichini di Giorgia Meloni dati alle fiamme, «Brucia, str***za!», giubilo che quest'anno con mal riuscita ironia è diventato «Brucia, meravigliosa!». Mattia Tombolini, l'parlamentare di- eurodeputata eletta con Avs- ha colpito ancora. In senso metaforico, capiamoci. Scorrendo il suo profilo su “X” abbiamo trovato un altro “post” da cui Pd, 5Stelle e la stessa Sant'patronae case altrui siamo certi che prenderanno le distanze. Di più: le opposizioni, agguerrite, chiederanno agli onorevoli di Alleanza Verdidi andare a riferire a Montecitorio. D'altronde chiedono di riferire alla premier anche quando il centravantia Nazionale sbaglia un gol. Veniamo al “post”. NEL MIRINO Undici luglio 2018, al governo Cinquestelle e Lega: Tombolini pubblica la foto di una scritta fatta da qualcuno su un muro per strada con la bomboletta spray, “Nona salve,!”.