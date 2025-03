Lanazione.it - Spaccio di cocaina, arrestato 38enne

dai carabinieri con 65 grammi di. E’ il brillante risultato di un’attività d’indagine condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo di Castelnuovo di Garfagnana, condotta in collaborazione e per iniziativa della Stazione di Gramolazzo. Un’indagine che ieri ha portato all’arresto di un marocchino. A seguito di una perquisizione domiciliare presso la sua abitazione disposta dalla Procura di Massa, l’uomo è stato infatti trovato in possesso di circa 65 grammi die di un bilancino di precisione. Alle operazioni, condotte con il prezioso ausilio dei militari della Stazione di Aulla, ha partecipato anche un’unità cinofila del Nucleo Carabinieri di San Rossore il cui supporto è stato determinante. Ilinfatti, prima dell’ingresso dei militari nella sua abitazione, aveva tentato di disfarsi dello stupefacente gettandolo dalla finestra nella folta vegetazione sottostante, ma la droga è stata prontamente rintracciata e recuperata grazie al fiuto dall’efficace operatore di polizia.