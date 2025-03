Ilrestodelcarlino.it - Spacciava cocaina, arrestato 50enne di Porto San Giorgio

San(Fermo), 13 marzo 2025 - Prosegue senza soluzione di continuità la lotta al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti nel Fermano. Nel corso di un recente servizio che ha visto l'impegno congiunto delle forze dell'ordine fermane, i carabinieri di Fermo hanno effettuato un'importante operazione di controllo e contrasto al traffico di droga. In particolare, nell’ambito di un servizio straordinario interforze di ordine e sicurezza pubblica, i militari dell’Arma hannoin flagranza di reato undiSan, colto in possesso didestinata allo spaccio. L’operazione ha avuto luogo nel quartiere Borgo Rosselli, dove una pattuglia dei carabinieri di Fermo ha fermato l'uomo, attivando immediatamente le procedure di controllo. Grazie all’ausilio di un’unità cinofila della Guardia di Finanza di Fermo, ilè stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare che ha dato esito positivo con il rinvenimento di circa due grammi di, già suddivisi in dosi pronte per lo spaccio.