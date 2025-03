Formiche.net - Sovranità, sicurezza e sviluppo. Così il Gcap renderà l’Italia protagonista nel settore aerospaziale

La presentazione dell’ultimo studio realizzato dall’Istituto affari internazionali (Iai) è stata l’occasione per fare il punto sul Global combat air programme (), il programma dicongiunto con Giappone e Regno Unito che porterànella sesta generazione dei sistemi di combattimento aereo. L’evento, dal titolo “e sistema-Paese: sfide e opportunità per”, ha riunito esponenti delle istituzioni, delle Forze armate e dell’industria che, moderati dalla direttrice di Formiche Flavia Giacobbe, hanno delineato sfide e opportunità per il sistema Paese per quello che per Italia, Regno Unito e Giappone rappresenta uno dei più ambiziosi programmi dicongiunti dalla Seconda guerra mondiale. Lo studio, condotto dai ricercatori Iai e presentato dal presidente dell’Istituto, Michele Valensise, ha visto anche la partecipazione di un ricercatore britannico e di uno giapponese, a simboleggiare come la crescente cooperazione tra Roma, Londra e Tokyo non si limiti solo agli accordi tra governi e aziende.