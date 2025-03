Ilrestodelcarlino.it - Sotto il segno di Domenicali, presidente e ceo fino al 2029: la Formula 1 parla ancora imolese

Imola, 13 marzo 2025 – Stefanoresta alla guida del Circus. Gli americani di Liberty Media hanno annunciato ieri, nella serata italiana, la conferma del managercomee amministratore delegato di1 per altri cinque anni, vale a direalla fine del. Tale incarico gli era stato affidato a inizio 2021 e, in questi anni,ha avuto un ruolo chiave nel portare la classe regina del motorsport in una nuova era. «Siamo entusiasti di rinnovare la collaborazione con Stefano e non vediamo l’ora di proseguire il suo lavoro alla guida della1 nei prossimi anni – commenta Derek Chang,e amministratore delegato di Liberty Media –. Ha dimostrato di essere un eccellente leader, portando la F1 a una crescita senza precedenti sia dal punto di vista commerciale sia nel coinvolgimento dei fan.