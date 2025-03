Sospensione idrica a Roma il 14 e 15 marzo nel Municipio III | le vie interessate

Leggi su Funweek.it

Il Comune diinforma i cittadini delIII che, al fine di migliorare l’efficienza del servizio idrico, sarà necessario effettuare unadel flusso idrico il 142025.Iscriviti alla Newsletter Funweek, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a, clicca qui>>Laavrà luogo dalle ore 06:00 del 14fino alle ore 02:00 del 152025. Durante questo periodo, si potrebbero verificare mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione nelle seguenti strade:Piazzale JonioVia dei Prati Fiscali (da piazzale Jonio a largo Valturnanche)Via di Val Melaina (da piazzale Jonio a Giovanni Faldella)Via Val di SangroVia delle Cave FiscaliVia Val MairaVia Val PelliceVia del Casale GiulianiVia MuggelloVia Valle ScriviaVia Monte PatuloVia Val di LanzoVia Val MalencoVia Valle SturaVia Val Santerno (da via Val di Lanzo a largo Val Santerno)Via Val SesiaVia Valle di RivaVia Val FormazzaViale Tirreno (civici dispari da via Val di Lanzo a piazza Capri)Piazza CapriViale Tirreno (ambo i lati da piazza Capri a piazzale Jonio)Via CalimnoIl Comune disi scusa per il disagio e invita i cittadini a prendere le dovute precauzioni.