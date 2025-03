Puntomagazine.it - Sospensione attività didattiche e chiusura strutture pubbliche a Pozzuoli a causa di evento sismico

delledia seguito didel 13 Marzo 2025Il Comune diha emesso un’ordinanza urgente in seguito a unche ha colpito la città il 13 marzo 2025. Un terremoto di magnitudo 4.4 è stato registrato alle 01:25, con epicentro vicino a Via Napoli. Adi questo, e per garantire la sicurezza pubblica, sono stati adottati provvedimenti precauzionali che riguardano ladelle, ladi alcunee ladellesportive nelle palestre scolastiche.A partire dal 13 marzo 2025, e fino a nuova comunicazione, tutte le scuole di ogni ordine e grado del Comune di, siache private, sospenderanno le