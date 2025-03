Oasport.it - SORPASSO! L’Italia scavalca la Svizzera: è in testa alla classifica per nazioni femminile di sci alpino

Dopo la conclusione del superG di La Thuile è stata aggiornata laperdella Coppa del Mondo 2024-2025 di scisi è portata in vettando ladopo l’ottima prova corale odierna delle azzurre.Nella graduatoria al termine della tappa di Are, infatti, la squadra azzurra accusava un ritardo di appena 7 punti dcompagine elvetica,ta invece quest’oggi:ha conquistato 223 punti piazzando 7 atlete tra le prime 30, mentre laha totalizzato nel complesso 122 punti quest’oggi.Grazie ai 101 punti messi a segno in più nel confronto diretto con la compagineha dunque preso ladella graduatoria, portandosi a quota 3725, con 94 lunghezze di margine sulle elvetiche, seconde con 3631. Completa il podio l‘Austria, lontana ben 488 punti, terza a quota 3237.