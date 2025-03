Lettera43.it - Sondaggi politici, la supermedia del 13 marzo: calano FdI e Pd

NellaYoutrend/Agi aggiornata al 132025, Fratelli d’Italia si è mantenuta sotto la soglia del 30 per cento, confermando il calo già registrato nelle ultime settimane dopo i picchi di febbraio. Il Partito democratico ha subito una lieve flessione scendendo al 22,8 per cento, così come il Movimento 5 Stelle fermo all’11,8 per cento (-0,1). Italia Viva ha registrato il 2,4 per cento (-0,3), giù anche Forza Italia (9,3 per cento) mentre in leggera risalita la Lega all’8,4 per cento (+0,1). Continua la stabilità di Alleanza Verdi e Sinistra al 6 per cento, piccola crescita per Azione (3 per cento) e +Europa che è cresciuta dello 0,3 arrivando a quota 2,1 per cento.Articolo completo:, ladel 13FdI e Pd dal blog Lettera43