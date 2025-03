Ilgiorno.it - Soldi in cambio di sesso a una 17enne fragile. Chiesti 4 anni per induzione alla prostituzione

"Centocinquanta euro per due rapporti e la pillola del giorno dopo". Questa l’indecente proposta che un 27enne di Brugherio avrebbe fatto a una ragazza conosciuta in un sito online di incontri. Un fatto già grave di per sé, ma ancora di più nel caso della presunta vittima, unadi origine ucraina, ospite di una comunità protetta per minori monzese per via del suo passato di abusi da parte di un vicino di casa e di difficoltà per l’assenza del padre e problemi con la madre. Ora la pm della Procura di Monza Sara Mantovani ha chiesto la condanna dell’imputato, accusato didi minorenni, a 4di reclusione. I fatti contestati sono emersi nell’agosto del 2018, quando l’allora, una sera che era in libera uscita, era tornata oltre l’orario consentito in comunità facendosi accompagnare da un uomoguida di una Mercedes.