Sold out per Sam Fender | in 1 200 dalla Gran Bretagna per l’erede di Springsteen alla Chorus Life Arena

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Il suo futuro manager lo scoprì in un pub a North Shields, la cittàdina di ‘pesca e bevute’ del Nord Est Inglese dove è nato nel 1994. Lì, Samuel Thomas, detto Sam, si esibiva con la sua chitarra acustica quando non doveva spillare birre dietro al bancone. È nata così la carriera di uno dei nomi più in vista del panorama rock mondiale, a tal punto da guadagnarsi la pesante etichetta di “novello”, l’idolo di una vita e sempiterna fonte d’ispirazione.Giovedì 13 marzo, alle 20, Samsi esibirà, il nuovo palazzetto della città dove il prossimo 10 ottobre è stato peraltro annunciato il concerto di un’altra leggenda rock: Patti Smith. Un evento-out da tempo, quello che vede protagonista, a Bergamo per l’unica data italiana del suo ‘People Watching Tour’: 6 mila i biglietti venduti con metà spettatori provenienti dall’estero, 1.