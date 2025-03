Spettacolo.periodicodaily.com - Sold Out per l’Attesissimo Spettacolo di Manuela Villa al Teatro Ghione di Roma

Il 14 marzo ore 20.30, Manuela Villa porterà in scena al Teatro Ghione di Roma "Sotto un manto di stelle – Dedicato alla canzone romana", uno spettacolo scritto e diretto da Pier Francesco Pingitore che rende omaggio alla tradizione musicale della capitale. Con la straordinaria interpretazione dell'artista, il pubblico sarà trasportato tra le melodie più celebri della canzone romana, in un'atmosfera intima e suggestiva.