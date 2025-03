Davidemaggio.it - Sognando Ballando su Rai 1 “con un grande casting per maestri”

Saràlo spin-off dicon le Stelle, in programma a maggio in prima serata su Rai 1. Una sorta di festa, a vent’anni dalla primissima edizione dello show, con l’obiettivo di individuare un nuovo maestro o una nuova maestra da inserire nel cast ufficiale della prossima stagione.Milly Carlucci condurrà nei venerdì sera della rete ammiraglia (è previsto salvo variazioni dal 9 maggio) una inedita gara di ballo tra aspirantidiinsieme agli attuali professionisti del programma che in autunno taglierà il traguardo delle 20 edizioni.Festeggiamo i 20 anni dicon le Stelle con unper. Manda un tuo video a@rai.itè il claim che ‘corre’ su Rai 1. A, come confermato dallo stesso Ivan Zazzaroni, ci sarà la giuria ufficiale presieduta da Carolyn Smith.