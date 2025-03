Oasport.it - Sofia Goggia sfiora la vittoria nel superG di La Thuile! Federica Brignone rischia di uscire, ma è sul podio!

Leggi su Oasport.it

Doppietta azzurra sulnelsprint di La, ma a salire sul gradino più alto delè Emma Aicher, che si mette davanti a. La tedesca ci ha preso gusto in questo finale di stagione, firmando la sua secondadella carriera, la prima nella specialità, visto che in precedenza era arrivato il successo nella discesa di Kvitfjell. Aicher ha sfruttato al meglio il pettorale numero 3 in una gara cortissima e condizionata anche dalla lunga interruzione per un malore ad un addetto alla pista portato via con l’elicottero.Aicher ha fatto la differenza soprattutto nel tratto finale, dove ha tirato una linea unica e perfetta, prendendosi anche dei grandi rischi, considerando comunque ancora un manto nevoso regolare. Alla fine sono solo sei i centesimi che dividono la tedesca e, autrice comunque di un’ottima gara e che purtroppo deve rimandare unache manca ormai da quasi due mesi.