Dday.it - Smartphone e tablet, rivoluzione in arrivo: etichetta energetica, riparazioni facili e aggiornamenti obbligatori

Leggi su Dday.it

Da mesi le principali aziende dicon filiali o distributori in Europa si stanno attrezzando per la fine di giugno, quando entreranno in vigore due regolamenti UE che cambiano davvero tutto. Il regolamento (UE) 2023/1669 per l’turadie il regolamento (UE) 2023/1670 che definisce i requisiti di progettazione ecocompatibile, riparabilità e riciclabilità pere telefoni cellulari..