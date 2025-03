Oasport.it - Skicross, Simone Deromedis si qualifica per gara-2 a Craigleith: continua la lotta per la Coppa del Mondo



Dopo il quindicesimo tempo firmato nellezioni in vista di-1,ha staccato il biglietto per il tabellone finale anche della seconda prova sulle nevi di(Canada), che stanno occupando la penultima tappa delladeldi. Il trentino ha chiuso al 22mo posto in questo atto preliminare, accusando un ritardo di 84 centesimi dallo svizzero Alex Fiva, che ha firmato il miglior crono della sessione (44.49), precedendo di cinque centesimi il francese Youri Duplessis Kergomard e di sette centesimi il canadese Kristofor Mahler e lo svedese David Mobaerg.Il Campione delsvetta in testa alla classifica generale delladeldi, con un vantaggio di 99 punti nei confronti del tedesco Florian Wilmsmann e 141 lunghezze sul canadese Reece Howden quando mancano quattro gare al termine della stagione (oltre al doppio appuntamento in terra nordamericana si gareggerà anche a fine mese in quel di Idre Fjall).