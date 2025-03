Lanazione.it - Sito web più innovativo. Voli in tempo reale. Aeroporto in un clic

Nuovoweb per l’dell’Umbria. Tra le novità, spicca il nuovo sistema di consultazione degli orari dei, completamente aggiornato e migliorato, insieme a un avanzato sistema di monitoraggio indeigiornalieri. I passeggeri possono accedere a informazioni aggiornate sugli orari di partenza e arrivo, banchi check-in e gate di imbarco. Inoltre, grazie a un sistema di tracking, si può seguire inla posizione degli aeromobili in viaggio da e per Perugia.