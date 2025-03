Juventusnews24.com - Sissoko fiducioso in vista di Fiorentina Juve: «Bianconeri più forti sulla carta. Ai miei tempi in spogliatoio c’erano campioni ed era più facile reagire alle sconfitte»

di RedazionentusNews24indi: tutte le dichiarazioni dell’ex centrocampista bianconero L’ex centrocampista dellaha parlato a RBN per analizzare il momento deiindel prossimo match contro la.PAROLE – «Lantus è un club con tanta pressione, le aspettative sono alte ma in un club di questo tipo è normale, da quello che vedo sono comunqueindella partita contro lalantus è più forte, deve dimostrarlo anche sul campo. Lantus mi ha insegnato molto di come funziona il calcio, sono stato a Torino soltanto per due anni ma mi ha lasciato nel cuore qualcosa di speciale. Anche nel periodo in cui ho vestito la maglia bianconera abbiamo vissuto momenti di difficoltà legati ai risultati, ma ainelloavevamo deicome Buffon, Del Piero o Chiellini, era più, perchè loro erano giocatori di carattere che conoscevano il significato di essere allantus e lo trasmettevano anche a tutti gli altri».