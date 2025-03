Lapresse.it - Siria, raid di Israele su basi della Jihad islamica a Damasco

Secondo fonti locali gli aerei dell’esercito d’hanno effettuato un attacco nella capitale, contro il quartier generale. Lo riporta il Times of Israel. Il canale televisivo SyriaTV ha segnalato vittime nell’attacco. L’Osservatoriono per i diritti umani ha affermato che l’edificio colpito si trova nel sobborgo di Dummar, a nord-ovestcapitalena, ed era abitato da palestinesi. Ha aggiunto che una persona è stata uccisa. Il ministroDifesa israeliano Israel Katz ha confermato l’azione. “Ogni volta che si organizzerà un’attività terroristica contro”, ha detto Katz, il nuovo presidenteno Ahmad al-Sharaa “troverà aerei dell’aeronautica militare che volteggiano sopra di lui e attaccano obiettivi terroristici”. Un membropalestinese presente sulla scena dell’attacco aereo inha dichiarato ad Associated Press che l’appartamento preso di mira era la casa del leader del gruppo Ziad Nakhaleh.