È salito a 1.473, in larga parte alawiti, il bilancio dei massacri compiuti una settimana fa nella regione costierana contro intere famiglie, inclusi donne e bambini, e attribuiti a milizie sunnite filo-governative. Lo riferisce l’Osservatorio nazionale per i diritti umani in, secondo cui leoni sono avvenute nelle regioni di, Tartus, Homs e Hama a partire dal 7 marzo scorso. La diplomazia russa ha annunciato di aver aperto le porte della suamilitare a Hmeimim, nella provinciana di, a più di 8milafuggiti ai massacri nell’ovest della. Insi trova il deposto presidenteno Bashar al-Assad. L’autoproclamato presidenteno Ahmad(Jolani), ha affermato che il periodo dipolitica sarà di