Sinner era innocente sin dall’inizio | e lo dicono adesso? Le incredibili rivelazioni

Dopo dodici mesi di insinuazioni, l’International Tennis Integrity Agency (Itia) ha finalmente ammesso che Janniknon ha mai violato le regole antidoping. Un cambio di rotta clamoroso, che arriva solo ora, dopo che per un anno l’azzurro è stato costretto a difendersi da accuse ingiuste.L’8 gennaio scorso, la Ceo dell’Itia Karen Moorhouse aveva parlato di una possibile squalifica tra uno e due anni per: “Se risulti positivo a una sostanza vietata, il punto di partenza per una possibile squalifica è di quattro anni. Se si può dimostrare che non sia stato intenzionale, la pena si riduce a due anni“. La retromarcia del Ceo dell’Itia“A questo punto si devono fare delle differenziazioni” aveva aggiunto il Ceo parlando del caso di Iga Swiatek. “Nel caso di Swiatek parliamo di un prodotto contaminato, mentre perc’è la complicazione che il suo sia un prodotto non contaminato, in quanto il fisioterapista ha usato sul suo dito il prodotto in questione che conteneva il principio attivo dopante.