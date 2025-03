Liberoquotidiano.it - Sinner agli Internazionali: "Dovremo dargli un po' di tempo, ma...", parole pesantissime da Roma

Sarà un'Internazionale d'Italia da urlo quello del prossimo maggio. Janniktornerà proprio adalla squalifica, davanti a un pubblico che lo aspetta da due anni (l'anno scorso saltò per l'infortunio all'anca) e in un Foro Italico che si allarga, si rinnova e si prepara ad accogliere più spettatori che mai. Nel fratproprio gli appassionati hanno risposto presente a una rassegna che quest'anno vuole superare quota 400.000 biglietti venduti. Paolo Lorenzi, per il secondo anno direttore del torneono, non vede l'ora di iniziare e al Corriere dello Sport ha parlato anche di: “Troverà un ambiente speciale — dice —, il Foro Italico ti accompagna con un tifo da brividi, lo ricordo bene da giocatore. A Jannikdare un po' di, anche se tutti sperano di vederlo subito in campo a lottare per il titolo”.