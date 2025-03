Arezzonotizie.it - Sindaci e lavoratori insieme per difendere il futuro della Hsg

Leggi su Arezzonotizie.it

“Ringraziamo il sindaco di Castel San Niccolò per aver organizzato l’assemblea di sabato prossimo in Comune. La vertenza Hsg non è solo deima dell’intera vallata”.L’incontro si terrà alle ore 11 di sabato 15 marzo in palazzo comunale e vi prenderanno parte anche tutti i