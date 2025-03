Davidemaggio.it - Signorini contro il gruppo di lavoro del GF: “Lorenzo l’avrei già buttato fuori con un calcio nel sedere. Il televoto? Ci sono fandom tossici. Felicissimo se rimanessero solo gli sms”

“La premessa è che io conduco il Grande Fratello, ci metto la faccia, ma nonil Grande Fratello”. Alfonsonon si nasconde in merito ad alcune note vicende del reality di Canale 5 e in particolare a certe scelte prese da produzione e autori da cui prende pubblicamente le distanze.Proprio nel giorno in cui Davide Maggio vi ha spiegato la raccapricciante situazione sul‘malato’ ello in mano a fanbase tossiche,viene raggiunto da Valerio Staffelli di Striscia la Notizia per la consegna del Tapiro d’Oro. Ai microfoni del programma di Antonio Ricci dichiara:Chi c’è dietro i televoti del Grande Fratello? Io no. Ciquesti, delle fanbase che inondano il programma di voti facendo sì che gli spettatori tradizionali non si sentano rappresentati dai risultati.