Sicurezza nelle scuole di Bacoli | nessun danno dopo la scossa il sindaco rassicura i cittadini

Sopralluoghi notturni confermano l’agibilità degli edifici scolastici. L’amministrazione assicura massima vigilanza e supporto alla popolazioneha vissuto una notte difficile, ma la città non arretra di un millimetro di fronte alle sfide imposte dal fenomeno del bradisismo. Lo ha ribadito ilJosi Gerardo Della Ragione, che ha personalmente preso parte ai sopralluoghidel territorio per verificare ladegli edifici scolasticil’ultimadi terremoto. I controlli, effettuati dall’Ufficio Tecnico Comunale e dalla Polizia Municipale anche sotto la pioggia, hanno dato esito positivo:riscontrato, motivo per cui leresteranno aperte.“Aprire le, ove possibile, è un atto importantissimo per continuare a convivere in modo attento con il bradisismo“, ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando la necessità di offrire punti di riferimento stabili alla popolazione in un momento di incertezza.