Si torna in Consiglio | giallo Acs e nuova puntata Festa VS Nargi

Tempo di lettura: 3 minutiDopo lo spettacolo poco edificante dell’ultimoComunale, quando il sindaco Laura, o chi per lei, si rifiutò di far approvare alla maggioranza un ordine del giorno per assumere una posizione netta e avviare azioni, per quel di competenza, rispetto all’emergenza criminalità, l’Assise è chiamata ad unaprova.Una seduta, in verità, chiesta dalla stessa maggioranza per riformulare le Commissioni consiliari dopo la nomina della giunta politica, l’ingresso in Aula di nuovi consiglieri comunali e, non ultimo, la volontà dei gruppi a sostegno didi mettere all’angolo i membri del Patto Civico, nonostante il contributo determinante in fase di ballottaggio e il contestuale voto favorevole alle linee programmatiche di Governo.Ed infatti in capo all’ordine del giorno delfissato in prima convocazione per lunedì 15 marzo alle 16:30 ( dalle 15:30 alle 16:30 spazio alle Interrogazioni ndr) c”è la Sostituzione dei componenti delle Commissioni che seguirà il criterio dell’ordine dei candidati surrogati compresi nelle liste denominate “Davvero Avellino” Siamo Avellino” e “W lalibertà”.