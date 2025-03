Ilrestodelcarlino.it - Si sbloccano i pagamenti del Cas: "Bonifici partiti ora dopo il ritardo"

La ricostruzione post terremoto, a quasi nove anni ormai dal sisma del 2016 che provocò tanti danni soprattutto nel Piceno, prosegue a ritmo serrato. Tante famiglie, però, non sono ancora tornate nelle proprie abitazioni, lievemente o gravemente lesionate dalle scosse, e continuano a percepire il Cda, ovvero quello che fino a poco tempo fa era definito ‘Cas’, contributo per l’autonoma sistemazione. Sono ben 450 i beneficiari dell’aiuto per quanto riguarda il territorio comunale, per un importo mensile erogato pari a circa 350mila euro. Il contributo, all’utenza, viene accreditato direttamente dal Comune, che però a sua volta riceve le somme in questione dalla Regione Marche, in particolare dal settore rischio sismico. Per quanto riguarda la quota riferita al mese di febbraio, però, c’è stato un po’ die questo, negli ultimi giorni, ha suscitato qualche malumore e qualche polemica.