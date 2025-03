Iodonna.it - Si chiama IMO, che sta per "In my opinion", il nuovo podcast che la ex first lady americana Michelle Obama ha realizzato con il fratello Craig Robinson. Ed è già disponibile gratuitamente

Leggi su Iodonna.it

SiIMO, che sta per In my, ilche la exhacon il, ed èsu YouTube e sulle principali piattaforme dal 12 marzo 2025. Il, con cadenza settimanale, vede avvicendarsi personaggi del mondo dell’intrattenimento, sport, salute ed economia, come l’attrice e produttrice Issa Rae, ospite della prima puntata.è con Kamala Harris: «Per il bene delle donne.