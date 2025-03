Ilrestodelcarlino.it - Si alza il muro anti-esondazioni. Palaveleno circondato dal cantiere

Siil’ dal cere. Ma sono in fase di ultimazione i lavori di messa in sicurezza idraulica, con innmento del muretto di protezione sul fiume Uso in zona palacongressi. "Da dopo Pasqua dovrebbe venire ristretta di molto l’area di cere attuale – spiega l’amministrazione comunale – lavorando poi solo sul nuovo marciapiede (che saràto per mitigare l’effetto ’di Berlino’, ndr). Questo stesso tipo di intervento dovrà poi proseguire fino al ponte ’Cima Coppi’. E poi successivamente - con pausa durante la stagione estiva - anche sul lato di Igea Marina". Anche nel prossimo step il tratto di lungofiume coinvolto sarà a senso unico. In settimana è stato fatto un incontro a riguardo con l’ex Genio civile e Protezione civile difesa del suolo Regione Emilia Romagna (che finanzia l’intera opera).