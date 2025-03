Universalmovies.it - Shrinking | Jeff Daniels nel cast dalla Stagione 3

Il vincitore dell’Emmy “” si è aggiunto aldella3 di, la serie comica firmata Apple TV+.Deadline ha riferito questa mattina che il celebre attore reciterà nei nuovi episodi dello show come il padre del protagonista Jimmy, personaggio notoriamente interpretato da Jason Segel. Persi tratta del ritorno al genere comedy dopo anni di ruoli drammatici. Nuovi dettagli saranno rivelati in un secondo momento.La serieha ottenuto il rinnovo per una terzalo scorso mese di ottobre a seguito di una serie di buone risposte da parte di pubblico e critica.“” segue le vicende di un terapeuta in lutto (interpretato da Jason Segel) che inizia a infrangere le regole col dire ai suoi clienti esattamente quello che pensa, ignorando così la sua formazione e la sua etica e ritrovandosi a causare tumultuosi cambiamenti nella vita delle persone.