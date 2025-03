Oasport.it - Short track, Italia in cerca della ciliegina sulla torta nei Mondiali a Pechino

in. Da domani al 16 marzo idi, sull’anello di ghiaccio di(Cina), terranno banco e la Nazionalena vorrà dare un’ulteriore dimostrazione di qualità dopo gli ottimi risultati di quest’ultima parte di stagione, citando il primato nel medagliere degli Europei e una chiusura eccellente nel World Tour.Nell’ultima uscita del massimo circuito internazionale gli azzurri si sono letteralmente esaltati. Sul ghiaccio dell’Unipol Forum di Assago, test event a Cinque Cerchi in vista di quel che sarà a Milano Cortina 2026, la compagine tricolore ha conquistato ben sette podi, eguagliando il record di top-3 nel singolo appuntamento nel febbraio del 2007 a Heerenveen (Paesi Bassi).In questo modo, la formazione nostrana ha terminato il percorso nel World Tour con 18 piazzamenti nelle prime tre posizioni e per trovare un’annata più prolifica bisogna andare alla stagione 1998-1999, quando però c’erano più gare nello schedule.