Shock in discoteca: 13enne denuncia molestie sessuali

L'Aquila - Una giovane di Avezzano racconta l’incubo vissuto in unalocale. La polizia è al lavoro per fare luce sull’accaduto. Una ragazza di 13 anni di Avezzano hato un caso di violenza sessuale avvenuto in unadella città. L'episodio, che risale a circa due settimane fa, ha suscitato scalpore e preoccupazione tra i residenti. L'inchiesta, avviata dalla procura di L'Aquila e da quella di Avezzano, ha coinvolto la polizia locale, che sta cercando di identificare il presunto aggressore, un maggiorenne. Le forze dell'ordine stanno raccogliendo testimonianze per chiarire le dinamiche e stabilire la veridicità delle accuse. Intanto, il caso solleva interrogativi sulla sicurezza dei minori nei locali pubblici, chiedendo una maggiore attenzione per prevenire simili situazioni.