Lanazione.it - Sex and Solitude: il viaggio di Tracey Emin tra desiderio e dolore

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 13 marzo 2025 - Il sesso nella solitudine. Perché il corpo, sintesi di vita e arte,, passione e sacrificio, è dialogo creativo tra il bisogno umano di connessione e l'inevitabile isolamento dell'artista. E' una storia di ferite fisiche e psicologiche la parabola di, che traduce i momenti intimi e privati in metafore esistenziali, le esperienze personali in opere intense e potenti, segnate da un approccio crudo ed esplicito, diretto e viscerale al linguaggio artistico. ". Sex and" - in programma a Palazzo Strozzi dal 16 marzo al 20 luglio 2025 - è il titolo della più grande mostra mai dedicata alla sua poliedrica attività: l'esposizione curata da Arturo Galansino e sostenuta da Regione Toscana, Comune di Firenze, Fondazione Cassa di Risparmio e Camera di Commercio presenta oltre sessanta opere tra pittura, disegno, scultura, fotografia e video, realizzate sperimentando tecniche e materiali come il ricamo, il bronzo e il neon.