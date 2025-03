Thesocialpost.it - Settala, centrato un ricco “5+1” al SuperEnalotto da quasi 550mila euro

Nuova vincita fortunata per ilnel 2025. Nell'estrazione di oggi, giovedì 13 marzo, un fortunato giocatore ha ottenuto un "5+1", portandosi a casa una somma di oltre mezzo milione di: precisamente 549.623,41. Il jackpot per il prossimo concorso arriva così a 85.600.000.La vincita è stata registrata a, un comune in provincia di Milano. Secondo quanto riportato da AgiPronews, la giocata fortunata è stata realizzata presso la "Tabaccheria – Ric. Lotto n. 674". Oltre a questa, sono stati registrati anche quattro "5" con vincite superiori a 44milaciascuna.L'ultimo "6" da 89,2 milioni diè statoil 15 ottobre 2024 a Riva del Garda, in provincia di Trento.