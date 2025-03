Cultweb.it - Serve davvero mangiare carne per avere i muscoli? Ecco cosa dice la scienza

Leggi su Cultweb.it

Molti credono che lasia essenziale per sviluppare i, ma laracconta un’altra storia. Ricerche recenti dimostrano che le proteine vegetali possono garantire gli stessi risultati di quelle animali, con l’aggiunta di importanti benefici per la salute. Allora, ènecessario consumareper costruire?Il primo mito da sfatare è che solo lafornisca proteine complete. In realtà, alcuni alimenti vegetali come la soia, la quinoa, i pistacchi e i semi di canapa contengono tutti gli amminoacidi essenziali. Inoltre, combinando diverse fonti vegetali nel corso della giornata (ad esempio, legumi e cereali), si può ottenere un profilo amminoacidico completo senza alcun problema. Gli esperti sottolineano che l’importante è raggiungere il fabbisogno proteico giornaliero, indipendentemente dalla fonte.