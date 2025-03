Laprimapagina.it - Serie C NOW girone C 31esima giornata giusto pareggio (1-1) tra Benevento vs Crotone. Posizione di classifica immutata per entrambe.

1Marcatori: 31° Ricci, 76° Acampora(4-3-3): Nunziante, Oukhadda, Cappellini, Tosca, Simonetti, Talia, Prisco (Viviani), Acampora (Borelli), La Mesta (Starita), Manconi, Perlingeri (Lanini). All. Auteri(4-2-3-1): D’Alterio, Guerini, Cargnelutti, Armini, Groppelli (Rispoli), Gallo (Vinicius), Stronati, Silva (Oviszach), Ricci (Schiro’), Vitale, Murano (Tumminello). All. Longo Arbitro: Leonardo Mastrodomenico di MateraAss. Luca Landoni di Trento – Marco Colaianni di BariQuarto giudice a bordo campo: Alessandro Silvestri di RomaAmmoniti: Acampora, Cappellini, Simonetti, Gallo, StronatiAngoli: 9 a 5 per ilRecupero: 1 e 4 minutiLa squadra leader solitaria per diciassette turni,, (dalla settima alla ventitreesima) e accreditata quale pretendente alla promozione in prima battuta, ha dimenticato che nel calcio esiste anche la vittoria.