Serie C / Ascoli, esonerato il tecnico Cudini torna Di Carlo

Fatale aldi Sant’Elpidio A Mare la sconfitta di Campobasso. La situazione di classifica, sempre più critica, ha indotto la società a richiamare l’ex Domenico Di13 marzo 2025 – Mirkonon è più l’allenatore dell’Calcio.In un breve comunicato, la società bianconera ha diffuso la notizia dell’esonero deldi Sant’Elpidio A Mare.Fatale all’ormai ex mister dell’, la sconfitta di Campobasso, contro un’altra squadra in piena crisi.Quarto allenatore in ordine di tempo dopo Massimo Carrera, Cristian Ledesma, brevissimo interregno di una sola giornata, e Domenico Di, Mirkoera giunto ada fine gennaio per dare una svolta alla stagione.Purtroppo, dopo una buona partenza, la sua squadra ha inanellato unadi risultati negativi, culminati con le ultime 4 sconfitte consecutive, che hanno indotto la società del Patron Pulcinelli alla decisione dell’esonero.