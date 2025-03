Sport.quotidiano.net - SERIE B NAZIONALE. Qui La T Gema. Altro brutto stop prima della Coppa: "Ora rialziamoci»

Il conto delle sconfitte senza appello si sta pericolosamente aggiornando per La T TecnicaMontecatini. A Caserta ne è arrivata un’altra, frutto di quaranta minuti discontinui e soprattutto di un secondo tempo assolutamente inconsistente a livello difensivo. Per gli uomini di Del Re quella maturata al "PalaPiccolo" è la seconda sconfitta esterna consecutiva con uno scarto intorno ai 20 punti, indice del fatto che in casa rossoblù condizione e fiducia non sono più ai livelli di un mese e mezzo fa. Non un bel segnale, in vista delle finali diItalia. "E’ stata una brutta serata per noi, non solo per le 19 palle perse, che sono tante, ma anche per la scarsa attenzione e la poca compattezza difensiva dimostrata – ha analizzato il tecnico rossoblù – L’inerziapartita però è cambiata con i 19 punti di Laganà nel primo tempo.