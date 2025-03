Rompipallone.it - Serie A, Milan e Juve puntano lo stesso difensore: le ultime

Il calciomercato dintus vede le due società lottare per localciatore, la situazione giunta fuori nelleoreIl duro confronto tra ile lantus sembra esser destinato a continuare anche fuori dal solo rettangolo di gioco. Come emerso fuori nelleore infatti, entrambi i club sono alle prese con un obiettivo in comune in vista della prossima sessione di calciomercato.La stagione dei bianconeri e rossoneri è sicuramente deludente dal punto di vista dei risultati ottenuti. Ilha ancora uno spiraglio di migliorarla, vista ancora la presenza nella Coppa Italia; lantus invece ha deluso tutti, tifosi in primis. Le due società al termine della stagione faranno delle valutazioni per non commettere gli stessi errori e l’attenzione è rivolta al mercato.