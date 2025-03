Calciomercato.it - Serie A, Mancini torna in una big: battuti Gasperini e Pioli

Leggi su Calciomercato.it

L’ex ct della Nazionale Robertosta perre inA e sta per farlo in grande stile, accettando una delle sfide più probanti che ha da offrire oggi il nostro campionato. Anche le tempistiche potrebbero essere anticipate per il ritorno del Mancio.Non è mai facile subentrare a stagione in corso: ci sono equilibri di spogliatoio e societari che vanno subito capiti e interpretati, una tifoseria spesso delusa che vede nel prossimo allenatore un salvatore. Senza contare le tempistiche strette, anzi strettissime, per lavorare con il gruppo e far sì che questo segua i dettami che gli si vuol comunicare. Tutta roba che l’ex tecnico dell’Inter ha considerato, ma, secondo Tuttosport, potrebbe comunque arrivare presto una fumata bianca: RobertoinA, accomodandosi forse sulla panchina più difficile.