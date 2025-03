Ilgiorno.it - Sergio Ramelli, al Molinari nuova targa a 50 anni dalla morte: “Ucciso per le sue idee, era un ragazzo innocente”

Milano, 13 marzo 2025 – Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara oggi si è recato all’istitutodi Milano per affiggere unain memoria di, militante del Fronte della Gioventù aggredito 50fa da Avanguardia Operaia. Ferito gravemente nell'agguato del 13 marzo in via Paladini, mentre stava rientrando a casa,morì in ospedale il 29 aprile 1975, pochi mesi prima del suo diciannovesimo compleanno. Nella scuola milanese, frequentata dal, oggi è stata apposta unacon la scritta: “In ricordo di, studente di questo istituto,per le sueil 29 aprile 1975". Alla cerimonia hanno partecipato il ministro dell'istruzione, la sottosegretaria Paola Frassinetti, il preside Davide Bonetti e un gruppo di studenti. La contestazione Il ministro Valditara è arrivato all'istitutodi Milano questa mattina intorno alle 10.