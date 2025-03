Liberoquotidiano.it - Sergio Ramelli a testa in giù: l'ultimo sgarbo

Ci sono morti che non possono essere ricordati, perché creano squilibri, turbamenti, generano interrogativi pericolosi.è uno di questi morti, una di queste vittime innominabili. Il 13 marzo di 50 anni fa, per mano di un commando di Avanguardia Operaia, iniziava il suo calvario. Per le gravi ferite riportate allamorì il 29 aprile del 1975. Sulla sua tragica vicenda Giuseppe Culicchia ha voluto scrivere un libro, che peraltro sta andando molto bene, anche se qualcuno si diverte a capovolgerlo in modo da vedere ain giù il volto di, evocando Piazzale Loreto. È accaduto sui banchi della Feltrinelli di Milano, stazione Centrale, come denunciato su Fb dallo stesso auto re. Questa spregevole moda di capovolgere i libri “scomodi” risale a quando Meloni scrisse nel 2021 la sua autobiografia “Io sono Giorgia”.